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Rota avrupa

Sivasspor deplasmanından mutlu dönen , yarın karşılaşacağı Ankaragücü’nü de mağlup ederek, yeniden Avrupa yolunu açmak istiyor

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Rota avrupa
Süper Lig'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamamasına rağmen yükselen form grafiğiyle dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta aldığı Sivasspor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşan Antalyaspor, Ankaragücü maçının sonucuna göre sonraki haftaların rotasını çizecek. Puanını 32'ye çıkarıp ligde 7. sıraya yerleşen kırmızı- beyazlılar Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılırsa üst basamaklar için yeniden potaya girecek.

İÇ SAHA ŞANSSIZLIĞI
Düşme hattına 8 puan fark atan, Avrupa potasından ise sadece 4 puan geride bulunan kırmızıbeyazlılar, bu haftayı da kayıpsız geçerek ilk 5 için yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz da takımını 3 puan için hazırlıyor. Ligde kendi evindeki son 4 maçını kazanamayan Akrep, aynı zamanda bu şanssızlığını yenmek hedefinde. Takımda cezalı oyuncu bulunmazken hafif sakatlıkları olan futbolcuların maça yetiştirilmesine çalışılıyor.

KALE YİNE BOFFİN'İN
Teknik direktör Korkmaz'ın kazanan takımın kadrosunu bozmayacağı, forvette Doukara yerine Mevlüt'e forma verebileceği belirtiliyor. Korkmaz, cezası biten Boffin'i yine kalede oynatacak. Takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen tam olarak hazır olmayan Celustka'yı bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray maçına saklamayı düşünen Korkmaz, defanstaki Sangare-Salih-Diego- Chico dörtlüsünü bozmayacak. Antalyaspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen basın toplantısı bugün yapılacak.

ÖZEL MİSAFİRLER
ANTALYASPOR'UN önceki günkü idmanını Haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan İşitme Engelli Futbol Takımı ziyaret etti. Teknik direktör Korkmaz İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'na, futbolcular tarafından imzalanmış olan Antalyaspor forması hediye etti.

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