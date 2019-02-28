Rota avrupa

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamamasına rağmen yükselen form grafiğiyle dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta aldığı Sivasspor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşan Antalyaspor, Ankaragücü maçının sonucuna göre sonraki haftaların rotasını çizecek.kırmızı- beyazlılar Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılırsa üst basamaklar için yeniden potaya girecek.kırmızıbeyazlılar,bu haftayı da kayıpsızgeçerek ilk 5 için yeniden iddialıkonuma gelmek istiyor. Teknik direktörBülent Korkmaz da takımını3 puan için hazırlıyor. Ligde kendievindeki son 4 maçını kazanamayanAkrep, aynı zamanda bu şanssızlığınıyenmek hedefinde. Takımdacezalı oyuncu bulunmazkenhafif sakatlıkları olan futbolcularınmaça yetiştirilmesine çalışılıyor.Teknik direktör Korkmaz'ın kazanan takımın kadrosunu bozmayacağı, forvette Doukara yerine Mevlüt'e forma verebileceği belirtiliyor.Takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen tam olarak hazır olmayan Celustka'yı bir sonraki hafta oynanacak olan Galatasaray maçına saklamayı düşünen Korkmaz, defanstaki Sangare-Salih-Diego- Chico dörtlüsünü bozmayacak. Antalyaspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü.ANTALYASPOR'UN önceki günkü idmanını Haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan İşitme Engelli Futbol Takımı ziyaret etti. Teknik direktör Korkmaz İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'na, futbolcular tarafından imzalanmış olan Antalyaspor forması hediye etti.