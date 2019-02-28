Şehrin ortasında yemyeşil bir vaha

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'de bir ilke imza atarak Işıklar'daki eski stadyumu yeşil alana dönüştürmek üzere yıkmasıyla startını verdiği Millet Bahçesi projesi sona yaklaştı. Çalışmaların etap etap tamamlanmasıyla proje tüm görsel güzelliğiyle meydana çıktı.Proje kapsamında yer altında inşa edilen 3 katlı otopark hizmete hazır hale geldi. 73 metre çapındaki ışıklı süs havuzu ile otopark üzerindeki kuru havuzun yapım işi de tamamlandı. Mevcut ağaçların korunduğu projede 18'i hurma ağacı 250 ağaç ile endemik çalı, mevsimlik çiçek ve tropik bitkilerinin de bulunduğu 8 bin bitkinin dikimi gerçekleşti. Millet Bahçesi'nde nostalji olarak yeniden inşa edilen açık tribünün üst gölgelik imalatı ise sürüyor.