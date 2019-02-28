Silah tutukluk yapınca son anda kurtuldular

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir cep telefonu mağazasına tabanca ve pompalı tüfekli saldırı meydana geldi. İş yerinin cam ve vitrininin parçalandığı saldırıda silahın tutukluk yapması sayesinde can kaybı olmadı. Olay Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde S.S.'ye ait cep telefonu mağazasında yaşandı. H.A. ve arkadaşı, cep telefonu ekranı değiştirilmesi nedeniyle elektronik ustasının bulunduğu üst kattaki bölüme çıkarak tartışmaya başladı. Mağazaya iş yeri sahiplerinin de gelmesiyle kavga büyüdü.H.A. belinden çıkardığı silahı mağazadakilere doğrultarak ateş etmek istedi, silah ateş almayınca koşarak uzaklaştı. Olayın üzerinden yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra H.A. yanında arkadaşıyla birlikte motosikletle iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle 3 el ateş etti. İş yerinin giriş kapısı ve vitrin camları patlarken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan ve jandarmada görevli olduğu belirlenen bir asker, saniye farkıyla saçmalardan kurtuldu. Olayın ardından asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren H.A. Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek teslim oldu.