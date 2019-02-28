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’da renkli tanıtım çalışması

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Sırbistan’da renkli tanıtım çalışması
SIRBİSTAN'IN başkenti Belgrad'da 21-24 Şubat tarihleri arasında 41'incisi düzenlenen Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş temsil etti.

SOSYAL MEDYA
Fuarda sosyal medya tanıtım aktiviteleriyle çalışmaları çeşitlendirdiklerini anlatan Elvan Güneş, "Bu yöntemlerle binlerce kişiye ulaştık. Özellikle fuar süresince yaptığımız sosyal medya tanıtım çalışması büyük ilgi gördü ve 2 çifte Alanya tatili hediye ettik" dedi.
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Sırbistan’da renkli tanıtım çalışması
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