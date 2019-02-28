Yeşilçam’a saygı sergisi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA genç makine mühendisi ve akademisyen Yunus Emre Delikanlı, Yeşilçam'ın unutulmaması ve insanların kültürel bilinçlendirilmesini sağlamak adına Yeşilçam'ın Yüzü Portre ve Karikatür Sergisi'ni açtı. Sergide Delikanlı'nın çizdiği yaklaşık 90 eseri meraklılarının beğenisine sundu. Sergide, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularının portreleri yer alırken, altında sanatçılarla ilgili bilgi notları ve hikayeler de yer aldı.Sergide Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve akıllarda yer eden birçok ünlü yer aldı. Sergide, ünlülerden bazıları rol aldığı ve özdeşleştikleri isimlerle birlikte aynı tablolarda yer aldı.