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Yörük ateşi Fethiye’yi sardı

’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yörük Türkmen gecesinde renkli anlar yaşandı. Üç partinin de başkan adayları karşılıklı çifte telli oynadı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Yörük ateşi Fethiye’yi sardı
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde düzenlenen Yörük Türkmen gecesinde renkli anlar yaşandı. Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneği'nin hazırladığı gecede sanatçılar Nazmi Akkuş, İsmail Uzunoğlu ve Caner Yağlı'nın aralarında olduğu sanatçılar birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Karaçulha, Göcek ve Üzümlü halk oyunları ekipleri de gösteriler gerçekleştirdi. Gecede orta oyunu ve hayvan taklitleri yoğun ilgi gördü.

ÇİFTE TELLİ OYNANDI
Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, etkinlikler arasında sahneye çıkarak Yörüklerin özelliklerini ve kültürel öğelerini anlattı. Gecede siyaset üstü bir buluşma da yaşandı. Fethiye Belediyesi'nin AK Parti adayı Muhittin Kayabaş ile CHP adayı Alim Karaca ve İP adayı Nagihan Ünal Bulut, sahneye birlikte çıkarak karşılıklı Fethiye çifte tellisi oynadı.
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Yörük ateşi Fethiye’yi sardı
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