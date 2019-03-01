Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Akrepte rota Avrupa

Akrepte rota Avrupa

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Akrepte rota Avrupa
ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'ni geçtiğimiz haftayı lider Beşiktaş Mogaz'a mağlup olarak tamamlayan Antalyaspor erkek hentbol takımı, bu hafta deplasmanda oynayacağı Selka Eskişehir HSK'ya hazırlanıyor. Maçın önemine dikkat çeken antrenör Fatih Işık, "Bizim için bu hafta gerçekten çok çok önemli. Ligin üçüncü sırasında yer alan kaliteli bir ekip. Maçın zorluk derecesini biliyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı en üst düzeyde gerçekleştiriyoruz ve maça hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Kazanıp, Avrupa hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akrepte rota Avrupa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN