Akrepte rota Avrupa

BUGÜN NELER OLDU

ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'ni geçtiğimiz haftayı lider Beşiktaş Mogaz'a mağlup olarak tamamlayan Antalyaspor erkek hentbol takımı, bu hafta deplasmanda oynayacağı Selka Eskişehir HSK'ya hazırlanıyor. Maçın önemine dikkat çeken antrenör Fatih Işık, "Bizim için bu hafta gerçekten çok çok önemli. Ligin üçüncü sırasında yer alan kaliteli bir ekip. Maçın zorluk derecesini biliyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı en üst düzeyde gerçekleştiriyoruz ve maça hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Kazanıp, Avrupa hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.