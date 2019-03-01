Balkonda mahsur kalan çocuğu vatandaş kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir çocuk balkonda mahsur kaldı. Olay dün sabah saat 07.50 sularında meydana geldi. Anne Emine Demirci yakındaki okula kızını bırakmak için evden ayrıldı. Bu sırada tek başına olan 6 yaşındaki Abdulkadir Özçiftçi, kısa bir süre sonra uyandı. Küçük çocuk, ayağının altına koyduğu tabureyle kapıyı kilitledi.Küçük çocuk, annesinin havalandırmak için açık bıraktığı yatak odası balkonuna geldi. Dışarı çıkan Abdulkadir Özçift. demirlerin arkasına geçti ve sonra geri giremeyince mahsur kalğp yardım istedi. Küçük çocuğun sesini duyan yoldan geçenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada Beşar Seyran isimli vatandaş inşaat merdiveniyle balkona çıkarak küçük çoçcuğu kurtaardı.Eve gelen anne Emine Demirci, itfaiye ve polisi görünce evine koştu. Oğluna sarılıp mutluluk gözyaşları döken anne Demirci, "Oğluma bir şey oldu diye çok korktum. Bir daha asla yalnız bırakmam" dedi.