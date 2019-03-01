En küçük hastaya sürpriz doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyalize giren en küçük hastası işitme engelli Ali Kayra Yiğit (8), doktor, hemşire ve sağlık personelinin hazırladığı sürpriz partiyle doğum gününü kutladı. Pastalar, Beşiktaş formaları ve balonların bulunduğu odaya giren Ali Kayra, şaşkınlıkla karışık sevincini doktor ve hemşirelerine sarılarak gösterdi.Çocuk Nefroloji Bölümü'nden Dr. Rahime Renda, "Ali 2 yıl önce böbrek nakli olmuş. 13 ay sonra vücut böbreği reddetmiş. 6 aydır diyalize giriyor. Çok güçlü bir çocuk" dedi. Ali Kayra ise, "Çok mutlu oldum" diyerek, herkese tek tek sarılıp öptü ve pastasının mumunu ise kendisi gibi kronik böbrek yetmezliği hastası ve işitme engelli kardeşi Murat Ata ile birlikte söndürdü.