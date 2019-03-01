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Fethiye’de 20 bekçi görevde

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Fethiye’de 20 bekçi görevde
MUĞLA'NIN Fethiye ilçelerinde hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 20 bekçi göreve başladı. Günlükbaşı Polis Merkezi amirliğine bağlı çalışacak bekçiler, genelinde vatandaşın yoğun olduğu yerlerde ve mahallelerde görev yapacak. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayacak olan 20 bekçi polis ekipleriyle iş birliği içinde çalışacak.

NÜFUSUNUN 10 KATI TURİST
Fethiye Kaymakamı Muzzafer Şahiner ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel göreve başlayan bekçilere başarı diledi. Kaymakam Şahiner, ilçenin 160 bin nüfusu olduğunu ve bunun 101 bininin kent merkezinde yaşadığını belirtti. Şahiner, "Yılda 1 milyon 350 bin turist ağırlıyoruz. Fethiye'nin huzuru için emniyet kuvvetlerimize 20 bekçi kardeşimiz destek olacak" diye konuştu.
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Fethiye’de 20 bekçi görevde
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