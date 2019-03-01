Hedef kazanmak

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular dar alan oyununu çalıştı.
Antrenman çift kale maçla tamamlandı. İdman öncesi açıklama yapan Sergen Yalçın, Süper Lig'de orta sıraları yakaladıklarını belirterek,
yeni hedef için önlerindeki 2-3 haftayı geride bırakmaları gerektiğini vurguladı.
BİR SAKAT BİR CEZALIMIZ VAR
Takımda sakatlığı bulunan ve cezalı futbolcular hakkında da bilgi veren Yalçın, "Junior Fernandes ile ilgili bir sıkıntımız var. Onu kullanamıyoruz, sakatlığı var. Cisse, bu hafta sarı kart cezalısı ve onu da kullanamayacağız.
Bunların haricinde tam takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. İyi hazırlanıp takım halinde pazartesi günü iyi odaklanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
2-3 HAFTA SONRA NETLEŞİR
Ligde bulundukları konum için bir hedef koymayı daha erken bulduğunu anlatan turuncu-yeşillilerin hocası, şöyle konuştu: "Ligin bitimine 11 hafta gibi uzun bir süre var. Belki 2-3 hafta oynandıktan sonraki puan cetveli, bize daha farklı şeyler hissettirebilir.
Şu an 31 puanımız var. Ligin tam ortasındayız. O yüzden yeni hedef koymak yerine tek hedefimiz, Akhisarspor maçını kazanmak. Üç hafta sonra bir ara var. O arada pozisyonumuzu belirlemek daha uygun gibi görünüyor.
Şu anda sadece o araya kadarki üç müsabakayı kazanmayı düşünüyoruz. Başka da düşüncemiz yok. Oyuncularımızın bireysel performansı da üst düzeyde."
GİDİŞATIMIZ OLUMLU
AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şu an puan cetvelinde bulundukları pozisyonun kendileri için çok olumlu olduğunu belirterek, "Ligin en zor dönemini geçiyoruz. Herkes çok sıkıntılı. Tüm takımlar puan kazanmak için çaba sarf ediyor. Bunun bilincindeyiz. Biz de bunun için çalışıyoruz. Oyuncularımız hedefe gayet odaklanmış durumda. Hepsi pozisyonumuzun farkında. Gidişatımız gayet olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.
HAKEMLER AÇIKLANDI
SÜPER Lig'de bugün saat 20.30'da oynanacak olan Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek. Pazartesi 20:00'deki Akhisarspor- Alanyaspor maçında ise Serkan Tokat görev yapacak.