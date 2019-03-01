Hedef kazanmak

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktörAntrenman çift kale maçla tamamlandı. İdman öncesi açıklama yapan Sergen Yalçın,yeni hedef için önlerindeki 2-3 haftayı geride bırakmaları gerektiğini vurguladı.Takımda sakatlığı bulunan ve cezalı futbolcular hakkında da bilgi veren Yalçın, "JBunların haricinde tam takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. İyi hazırlanıp takım halinde pazartesi günü iyi odaklanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Ligde bulundukları konum için bir hedef koymayı daha erken bulduğunu anlatan turuncu-yeşillilerin hocası, şöyle konuştu: "Şu an 31 puanımız var. Ligin tam ortasındayız. O yüzden yeni hedef koymak yerine tek hedefimiz, Akhisarspor maçını kazanmak.Şu anda sadece o araya kadarki üç müsabakayı kazanmayı düşünüyoruz. Başka da düşüncemiz yok. Oyuncularımızın bireysel performansı da üst düzeyde."AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şu an puan cetvelinde bulundukları pozisyonun kendileri için çok olumlu olduğunu belirterek, "Ligin en zor dönemini geçiyoruz. Herkes çok sıkıntılı. Tüm takımlar puan kazanmak için çaba sarf ediyor. Bunun bilincindeyiz. Biz de bunun için çalışıyoruz. Oyuncularımız hedefe gayet odaklanmış durumda. Hepsi pozisyonumuzun farkında. Gidişatımız gayet olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.SÜPER Lig'de bugün saat 20.30'da oynanacak olan Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasını hakem Koray Gençerler yönetecek. Pazartesi 20:00'deki Akhisarspor- Alanyaspor maçında ise Serkan Tokat görev yapacak.