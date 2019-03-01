Isparta’nın elması tanzim tezgahında

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elma tanziminde ilk TIR'ların yola çıktığını söyledi. Bu durumun 400 bin ton elması depoda bekleyen üreticiyi umutlandırdığını vurgulayan Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışmayı hızlandıran AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e konuyla ilgili hassasiyetleri için teşekkür etti. Selçuk, bu durumun marketlerin etiket düşürmesine de yansıyacağını açıkladı.Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı elma tanziminde ilk TIR'lar Ankara ve İstanbul'daki noktalara gönderildi. Stantlarda satılmaya başlandı. Elma satışları hem üretici, hem de tüketicinin yüzünü güldürdü.