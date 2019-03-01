Kadınlar mutlu olacak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez Belediyesi, ilçedeki kadınların eğlenmeleri, sosyal bir ortamı paylaşmaları için etkinliklere devam ediyor. Her ay farklı bir semtteki 'Hanımlar Buluşması' Gündoğmuş Mahallesi'nde yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte kadınlara, belediyenin gezici sağlık TIR'ında göz taraması da gerçekleşkirildi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de buluşmaya katılarak, kadınlara yönelik projelerini anlattı. Başkan Tütüncü, "Yeni dönemde kadın koordinasyon merkezimiz göreve başlayacak. Bu merkezimiz kadınlarımız için kültürden sanata, eğimden sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda hizmet verecek. Yeni dönemde kadınlarımızın eli şehre daha çok değecek. Meclis üyesi listemizde 6 hanım kardeşimize yer verdik" dedi. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü ayrıca AKMEK'te kadınlara yönelik sanat ve meslek eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, "El ürünlerini pazarlamak isteyenler için de kooperatifler ve semt el pazarları kuracağız. Kadınlar ne istiyor o yapalacak" diye konuştu.