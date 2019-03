Kaleiçi’nin Sadri babası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 72 yaşındaki Sadrettin Savaş, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri, Kaleiçi'ndeki dükkanında ürettiği minyatür heykellerle yaşatmaya çalışıyor. Sokakları geçmişe açılan Kaleiçi'ndeki dükkanında yaklaşık 27 yıldır seramikten minyatür heykel yapan, Almanya ve İsviçre'de kişisel sergiler açan Savaş'ın eserleri, Ankara'daki Rahmi Koç ve Antalya'daki Sunaİnan Kıraç Kaleiçi müzelerinde sergileniyor.Babacan tavırlarıyla çevresinde 'Sadri baba' diye bilinen Savaş, unutulmaya yüz tutan bakırcılık, helvacılık, macunculuk, seyyar berberlik gibi 40'ın üzerinde mesleği, eserleriyle yaşatmaya çalışıyor. Savaş, 18 yıl alt kümelerdeki futbolculuğu ile de tanınıyor.HER minyatür heykele farklı mimikler yaptığına dikkati çeken Savaş, "Bana gelip 'Simitçinin yüzü neden gülmüyor?' diye soruyorlar. 40 derece sıcakta gülerek mi simit satar? Mahallenin emeklisine çok bilmiş, berbere her an konuşacakmış gibi, müzisyene gülen ifadeler yapıyorum. Her heykele duygu katıyorum. Mesela bazen doktorlar geliyor 'Heykelimi yapar mısın, muayenehaneme koyacağım' diyor. Bu işi para için değil sanat için yapıyorum" dedi.