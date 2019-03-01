Karamsarlığa yer yok

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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı ve bu yılın beklentilerini anlattı. ATSO olarak bin 81 firma üzerinden yapılan piyasa anketinin sonuçlarını açıklayan Çetin, ülke genelinde ekonomi alanında ya çok iyimser ya da çok kötümser tablo çizildiğini, ekonomiye tozpembe ya da karanlık bakmanın doğru olmadığını söyledi.Antalya ekonomisindeki verilerin Türkiye genelinden biraz daha iyi olduğunu ifade eden Çetin, 2018'in turizmde bir rekor yılı olduğunu, diğer verilerde de Türkiye ortalamasından daha iyi bir performans kaydedildiğini dile getirdi. "Böyle bir kentte karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmamalıyız" diyen Çetin, bu yıl Antalya'nın 15 milyona yakın turist beklediğini hatırlattı. Çetin, "Bu avantajımızı değerlendirmeye ve turizmi çeşitlendirmeye, kent turizmini, ticaretimizi geliştirmeye yönelik adımlar atmalıyız" dedi. Çetin, kent merkezinde bulunan eski otellerin yenilenmesi noktasında ATSO olarak destek çalışmalarına başladıklarını kaydetti.Anket sonuçlarını paylaşan Çetin, iş yerlerinin yüzde 85'inde girdi maliyetlerinin enflasyon üzerinde olduğunu ve bunun fiyatlara yansıdığı söyledi. Çetin yeme-içme yerleri gibi hizmet sektöründe ise fiyat artışının enflasyonun altında olduğunu kaydetti. Ankette 2019 yılı beklentilerin de sorulduğuna da değinen Çetin, vergi, prim, kredi faizi indirimi ve kira konularında destek beklendiğini kaydetti.