Melekler kupada uçtu

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MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı.İlk 20 dakikada İzmir Büyükşehir, Muratpaşa karşısında farkı 5'e çıkartırken ev sahibi ekip bu dakikadan itibaren toparlandı ancak ilk yarıyı 13-15 mağlup kapattı. İkinci yarıda çıkışını sürdüren Muratpaşa, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 50'nci dakikada 26-24 öne geçti. Kmaç 31-27 Muratpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Rövanş ise 16 Mart Cumartesi İzmir'de oynanacak.