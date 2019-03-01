Melekler kupada uçtu

MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi oldu.
İlk 20 dakikada İzmir Büyükşehir, Muratpaşa karşısında farkı 5'e çıkartırken ev sahibi ekip bu dakikadan itibaren toparlandı ancak ilk yarıyı 13-15 mağlup kapattı. İkinci yarıda çıkışını sürdüren Muratpaşa, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 50'nci dakikada 26-24 öne geçti. Kaleci Kristina, kritik kurtarışlarıyla maça damga vururken
maç 31-27 Muratpaşa'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Rövanş ise 16 Mart Cumartesi İzmir'de oynanacak.