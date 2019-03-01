Ölümden son anda kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA kendisine 3 yıl önce kendisine tecavüz eden kişinin serbest kaldığını öğrenen 23 yşındaki M.U. isimli kadın üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Bu sırada hastaneye oğlunu ziyarete gelen Abdulgafur Kocakuş, kendi hayatını riske atarak genç kadının önüne perde olup ölümün kıyısındaki kadını çekip aldı.Olay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi girişinde meyana geledi. Dumlupınar Bulvarı'ndaki yaya üst geçine çıkan M.U. ölmek istediğini söyledi. Olay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelişmelerin ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye tedbir alarak hava yatağını açtı. Ggenç kadın, sağlık ekiplerinin yardımı ile demir parmaklıkların diğer tarafına alındı. M.U. ilk müdahalenin ardından polis karakoluna götürüldü. Olayın kahramanı olan Abdulgafur Kocakuş, "Kim olsa aynı şeyi yapardı." diyerek yaptığının büyütülmemesini istedi.