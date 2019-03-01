Sihirli rakam 41

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligdeki ilk hedeflerinin 41 puanı yakalamak olduğunu açıkladı. Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında, iyi bir oyunla üç puan aldıklarını
dile getirdi.
ÇOK ZOR MAÇ OLACAK
Sahalarında formda bir takım olan MKE Ankaragücü ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatan Korkmaz, rakiplerinin agresif ve temaslı oynayan bir takım olduğunu söyledi.
Korkmaz, sahada bu sert oyuna karşılık vermek zorunda olduklarını belirterek, "Hafta başından beri çalışıyoruz. Her maç düşündüğümüz hedefe yaklaşmamızı sağlayacak. İnşallah bu maç da onlardan biri olur.
Zor bir mücadele olacak. İnşallah maçın sonunda istediğini alan taraf biz oluruz" dedi. Ligdeki ilk hedeflerinin 41 puanı yakalamak olduğunu ifade eden Korkmaz, bütün konsantrasyonlarının da buna yönelik olduğunu kaydetti. Korkmaz, bu sezon zor bir lig oynandığını vurgulayarak, "Sezonun ilk yarısında topladığımız puanlar, bizi kredi açısından artı bir haneye ulaştırdı. Sezonun ikinci yarısına başlarken kaybettiğimiz maçlarda o krediden yedik. Her kazandığımız maç hedefe bir adım daha yaklaşmak demek. Biz 41 puanı hedefliyoruz.
O puana ne zaman ulaşırız onu net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü son zamanlarda böyle bir sezon görmedim
" diye konuştu.