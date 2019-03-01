Sihirli rakam 41

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligdeki ilk hedeflerinin 41 puanı yakalamak olduğunu açıkladı. Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında,dile getirdi.Sahalarında formda bir takım olan MKE Ankaragücü ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatan KKorkmaz, sahada bu sert oyuna karşılık vermek zorunda olduklarını belirterek, "Hafta başından beri çalışıyoruz.Zor bir mücadele olacak. İnşallah maçın sonunda istediğini alan taraf biz oluruz" dedi. Ligdeki ilk hedeflerinin 41 puanı yakalamak olduğunu ifade eden Korkmaz, bütün konsantrasyonlarının da buna yönelik olduğunu kaydetti. Korkmaz, bu sezon zor bir lig oynandığını vurgulayarak,O puana ne zaman ulaşırız onu net olarak söyleyemiyoruz." diye konuştu.