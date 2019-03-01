Tarık Çamdal sakatlandı

BUGÜN NELER OLDU

Yeni transferler Amilton ve Fredy'nin sezon başından beri takip ettikleri oyuncular olduğuna değinen Korkmaz, takımlarındaki Brezilyalı oyuncular sayesinde bu iki oyuncusunun hem dil sorununu hem de takım a uyum sorununu çabuk atlattıklarını, bunun da kendilerine avantaj olduğunu bildirdi. Bir diğer transferleri Tarık Çamdal'ın takıma çabuk katılması için fazladan antrenmanlar yaptırdıklarını belirten Korkmaz, "İki gün önceki antrenmanda maalesef sakatlandı. Sakatlanmasaydı bir hazırlık maçı almayı düşünüyordum. Onun son durumunu görmek istiyorduk. Sakatlanınca bu sefer fiziksel olarak geri gidecek. Sakatlığı 3-4 hafta daha sürecek gibi gözüyor" ifadelerini kullandı.