Akhisar’a bileniyor

Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda lig sonuncusu Akhisarspor ile oynayacağı
zorlu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan turuncu-yeşilliler,
taktik ve şut çalışması yaptı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın idmanlarda, rakip takımın savunma yapacağını hesap ederek forvet oyuncularını şut atmaları konusunda uyararak son talimatlarını verdi.
3 EKSİKLE GİDİYOR
Bugünü de çift antrenmanla geçirecek olan Aytemiz Alanyaspor yarın yapacağı ter atma idmanından sonra Aksihar maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Takımda cezalı futbolcusu bulunmayan Şimşekler'de sadece Fernandes, Obi ve Mbilla sakatlığı nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.
A. Alanyaspor, pazartesi günü oynanacak Akhisarspor maçı için yarın özel uçakla saat 15.00'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan İzmir'e gidecek.
KUTLAMA YAPILDI
Turuncu yeşillilerde yardımcı antrenör Çağdaş Atan'a doğum günü kutlaması yapıldı. 29 Şubat 1980 doğumlu olan Çağdaş Atan'ın 39'uncu yaş kutlamasına oğlu Tobin Aden'in de katılması
renkli görüntülere sahne oldu. Oğlu ile birlikte pastayı kesen Çağdaş Atan'ı ilk kutlayan Teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın küçük Tobin Aden'e kendi elleriyle pasta yedirmesi
ise neşeli görüntülerin oluşmasına neden oldu.