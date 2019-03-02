Akhisar’a bileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmandazorlu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.taktik ve şut çalışması yaptı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın idmanlarda, rakip takımın savunma yapacağını hesap ederek forvet oyuncularını şut atmaları konusunda uyararak son talimatlarını verdi.Bugünü de çift antrenmanla geçirecek olan AytemizTakımda cezalı futbolcusu bulunmayan Şimşekler'de sadeceA. Alanyaspor, pazartesi günü oynanacak Akhisarspor maçı için yarın özel uçakla saat 15.00'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan İzmir'e gidecek.Turuncu yeşillilerde yardımcı antrenör Çağdaş Atan'a doğum günü kutlaması yapıldı. 29 Şubat 1980 doğumlu olanrenkli görüntülere sahne oldu. Oğlu ile birlikte pastayı kesen Çağdaş Atan'ı ilk kutlayan Teknik direktör Sergen Yalçın oldu.ise neşeli görüntülerin oluşmasına neden oldu.