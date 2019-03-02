Antalya tarihine sahip çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları sergi ve konferanslarla başladı. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığında düzenlenen kutlamalar kapsamında Antalya Kültür Merkezi (AKM) fuayesinde 'Selçuklu Sikkeleri Sergisi', 'Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi' ve 'Antalya Selçuklu Kitabeleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Yüzyıllardır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz. Bu tarih şuurunu bugün gençlerimize aktarmamız ve geleceğimizi bu şuur üzerinden inşa etmemiz gerekiyor. Bu çabalar ve bu gayretler tarihimize sahip çıkmak ve gençleri tarih şuuru ile geleceğe hazırlamaktır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bir milleti birbirine bağlayan tarihin aynı zamanda o milletin kimliği olduğunu vurguladı. Türel, "Geçmişi bilmeden yaşanılan toprakların kıymetini anlamak mümkün değildir. Bir millet ve şehir tarihi bilinci ile güçlüdür" dedi.Antalya Kongresi'nde ise Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile akademisyenler kent tarihine ilişkin konuştu. Bugün de Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Yarışması gerçekleşecek. Yarın ise Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda Fetih Yürüyüşü ve Runatolia Fetih Koşusu düzenlenecek. Konser öncesi de 'Solo Türk' gösteri sunacak.