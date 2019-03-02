Bir yılda trafığe 346 kurban verdık

BUGÜN NELER OLDU

TURİZMDE Yol Güvenliği ve Turizm Şoförlerinin Eğitimi toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Eğitim toplantısına Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan ile çok sayıda tur otobüsü ve taksi sürücüsü katıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan Atılgan yol güvenliğinin insan hayatını doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu belirterek, "2017'de 7 bin 427 insanımızı trafik kazalarına kurban vermişiz. Antalya da 346 can kaybı ile İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Sürücü kaynaklı kaza oranı yüzde 90" dedi. Vali Yardımcısı Ateş ise turizm nedeniyle şoförün en küçük hatasının ülkenin hatası haline geldiği konusunda uyardı.