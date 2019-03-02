Çoban kurtarma operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde keçilerini otlatırken 5 metre yüksekten düşen çoban, köylüler tarafından kurtarıldı. Çoban Hasan Belkız için itfaiye, 112 acil, AFAD ve UMKE ekipleri dağlık bölgede seferber oldu. Ekipler 5 kilometrelik yolu aştıktan sonra çobanı sedye ile ambulansa getirdi. Olay Çaltepe Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta dağlık bölgede meydana geldi. Çukura düşen Belkız, telefonla yardım istedi. Belkız'ı düştüğü yerden çıkaran köylüler 112'yi arayarak olayı haber verdi. Kurtarma ekipleri Belkız'ı 5 kilometre sedye ile taşıdı. Hastaneye kaldırılan Hasan Belkız'ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.