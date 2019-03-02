Dağ bisikletinde heyecan sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde,15 ülkeden 78 sporcunun katılımı ile gerçekleştiriliyor.Yarına kadar devam edecek DağBisikleti Yarışı'nın ilk gününde 4.2 kilometrezamana karşı yarışı yapıldı., ikinci Paula Gorycka veüçüncü Kerry Macphee oldu., ikinci Ruslan Boredskiyve üçüncü Dmytro Titarenko oldu.GENÇ kadınlarda birinci Azize Bekar, ikinci Hanna Olinyk ve üçüncü Sevim Gerçek oldu.ikinci Dovhanchuk ve üçüncü Kurylo oldu.ikinciliği Turgay Germen ve üçüncülüğü Mustafa Şirin elde etti. Dün 79 kilometre maratonda pedal çeviren bisikletçiler bugün 3.1 kilometre zamana karşı yarışı ve yarın da 4.2 kilometre olimpik yarışı gerçekleştirilecek.