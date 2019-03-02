Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Dağ bisikletinde heyecan sürüyor

Dağ bisikletinde heyecan sürüyor

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Dağ bisikletinde heyecan sürüyor
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup Dağ Bisikleti yarışı 15 ülkeden 78 sporcunun katılımı ile gerçekleştiriliyor. Yarına kadar devam edecek Dağ Bisikleti Yarışı'nın ilk gününde 4.2 kilometre zamana karşı yarışı yapıldı. Elit kadınlarda birinci Iryna Popova, ikinci Paula Gorycka ve üçüncü Kerry Macphee oldu. Elit erkeklerde ise birinci Erik Groen, ikinci Ruslan Boredskiy ve üçüncü Dmytro Titarenko oldu.

GENÇ KADINLARDA AZİZE BİRİNCİ
GENÇ kadınlarda birinci Azize Bekar, ikinci Hanna Olinyk ve üçüncü Sevim Gerçek oldu. Genç erkeklerde birinci Hennadii Moiseiev, ikinci Dovhanchuk ve üçüncü Kurylo oldu. Master erkeklerde birinciliği Nicolae- Razvan Juganaru, ikinciliği Turgay Germen ve üçüncülüğü Mustafa Şirin elde etti. Dün 79 kilometre maratonda pedal çeviren bisikletçiler bugün 3.1 kilometre zamana karşı yarışı ve yarın da 4.2 kilometre olimpik yarışı gerçekleştirilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dağ bisikletinde heyecan sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN