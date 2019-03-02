Dağ bisikletinde heyecan sürüyor

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup Dağ Bisikleti yarışı
15 ülkeden 78 sporcunun katılımı ile gerçekleştiriliyor.
Yarına kadar devam edecek Dağ
Bisikleti Yarışı'nın ilk gününde 4.2 kilometre
zamana karşı yarışı yapıldı. Elit kadınlarda birinci Iryna Popova
, ikinci Paula Gorycka ve
üçüncü Kerry Macphee oldu. Elit erkeklerde ise birinci Erik Groen
, ikinci Ruslan Boredskiy
ve üçüncü Dmytro Titarenko oldu.
GENÇ KADINLARDA AZİZE BİRİNCİ
GENÇ kadınlarda birinci Azize Bekar, ikinci Hanna Olinyk ve üçüncü Sevim Gerçek oldu. Genç erkeklerde birinci Hennadii Moiseiev,
ikinci Dovhanchuk ve üçüncü Kurylo oldu. Master erkeklerde birinciliği Nicolae- Razvan Juganaru,
ikinciliği Turgay Germen ve üçüncülüğü Mustafa Şirin elde etti. Dün 79 kilometre maratonda pedal çeviren bisikletçiler bugün 3.1 kilometre zamana karşı yarışı ve yarın da 4.2 kilometre olimpik yarışı gerçekleştirilecek.