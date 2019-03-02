Görgü tanığı arıyorlar

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Antalya'da 24 yaşındaki oğullarını Engin Ustaali'li trafik kazasında kaybeden Ustaali ailesi olayla ilgili kamera kaydı ve görgü tanığı bulmak için seferber oldu. Anne Nuray Ustaali ile ağabeyi Emin Ustaali, 8 aylık aramalarının sonuç vermediğini belirterek, yardım istedi. Ustaali ailesi, kazadan 8 ay sonra başlayan davanın Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına katıldı.Ustaali ailesi, oğulları Engin'in fotoğrafları ile mahkeme salonunda yerini aldı. Aynı kazada yaralanan Esra Nur Tezgi, sürücüden davacı ve şikayetçi olduğunu yeniledi. Aile, kazaya neden olan ve tutuksuz yargılanan araç sürücüsü 68 yaşındaki A.H.'nın tutuklanmasını talep etti. A.H ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme tutuksuz yargılamaya devam kararı alıp eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Adliye önünde açıklama yapan anne Nuray Ustaali, 8 aydır acı çektiklerini söyledi. Hayatının baharında oğullarını trafik kazasına kurban verdiklerini belirten acılı anne, "Adalet yerini bulsun. 8 aydır kaza ile ilgili görgü tanığı ve kamera görüntüsü arıyoruz. Olayı gören ve ya kamera görüntüsü olan bize ulaşsın" dedi. Kaza, 8 Temmuz 2018'de Cebesoy Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Engin Ustaali ile kız arkadaşı Esra Nur Tezgi, otobüsten inip yolun karşısına geçerken otomobil altında kalmış, genç adam 4 gün süren yaşam savışını kaybetmişti.