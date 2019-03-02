Görkemli buluşma

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi tarafından organize edilen ve Kepez Belediyespor'un sporcularının katılımı ile gerçekleştirilenBayram havasında geçen buluşmada basketbol, voleybol ve futbolcuları karşılarında gören öğrenciler büyük bir coşku yaşadı.Sporcu ve Gençlik Buluşması'nda sporcular, çocukların sorularını cevapladı.Kepez Belediyesi Spor Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, organizasyona destek olan okul müdürüne teşekkür edip Türkiye Milli Takımı'nın 1923 yılında giydiği ve Hakan Tütüncü imzalı formayı hediye etti.