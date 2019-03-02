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Görkemli buluşma

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Görkemli buluşma
KEPEZ Belediyesi tarafından organize edilen ve Kepez Belediyespor'un sporcularının katılımı ile gerçekleştirilen 'Sporcu ve Gençlik Buluşması' bu kez General Şadi Çetinkaya İlkokulu'nda yapıldı. Bayram havasında geçen buluşmada basketbol, voleybol ve futbolcuları karşılarında gören öğrenciler büyük bir coşku yaşadı.

BESLENME TÜYOLARI
Sporcu ve Gençlik Buluşması'nda sporcular, çocukların sorularını cevapladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Efe ise merak edilen sporcu beslenmesi konusunda çocukları bilgilendirip tüyolar verdi. Kepez Belediyesi Spor Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, organizasyona destek olan okul müdürüne teşekkür edip Türkiye Milli Takımı'nın 1923 yılında giydiği ve Hakan Tütüncü imzalı formayı hediye etti.
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Görkemli buluşma
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