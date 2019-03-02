Isparta’da muhtarlar son uyarı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, merkez muhtarlarıyla bir araya geldi. Yerel seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatıran Seymenoğlu, "Devlet olarak önceliğimiz aday olan arkadaşlarımızın kampanyalarını, seçmenden oy taleplerini en güvenli ortamda, demokratik bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak" diye konuştu. Madde bağımlılığı ile mücadele konusuna da muhtarlardan destek isteyen Seymenoğlu, özellikle kentteki 165 bin öğrencinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Yaya önceliği uygulaması konusunda da destek isteyen Vali Seymenoğlu, "Kanun, yaya geçidi çizgisi ve yaya geçidi levhalarının olduğu yerlerde geçiş üstünlüğü yayanın diyor. Bu bilincin yerleşmesi gerekli" ifadelerini kullandı.