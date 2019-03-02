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Kaşspor yararına futsal turnuvası

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Kaşspor yararına futsal turnuvası
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından 1923 Kaşspor yararına futsal turnuvası düzenleniyor. 1923 Kaşspor Başkan Yardımcısı ve turnuva sorumlusu Bekir Göncü, ilçede kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikle ilgili son başvuru tarihinin 28 Şubat, başlama tarihinin de 4 Mart olarak belirlendiğini kaydetti. Kaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılacak karşılaşmaların hafta içi oynanacağını belirten Göncü, 'soğuk zamanlarda sıcak salonlarda spora' sloganıyla tüm sporseverleri turnuvaya davet etti.
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Kaşspor yararına futsal turnuvası
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