Kaşspor yararına futsal turnuvası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde 1. Amatör Ligi takımlarından1923 Kaşspor Başkan Yardımcısı ve turnuva sorumlusu Bekir Göncü, ilçede kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikle ilgiliolarak belirlendiğini kaydetti. Kaş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılacak karşılaşmaların hafta içi oynanacağını belirten Göncü,sloganıyla tüm sporseverleri turnuvaya davet etti.