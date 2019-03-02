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Kıvrımlar’a tam not

Ressam Hun Güney’in 10 yıldır yaptığı ve ‘Kıvrımlar’ adını verdiği resim koleksiyonu ’da açıldı. 24 eserin yer aldığı sergi beğeni topladı

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Kıvrımlar’a tam not
RESSAM Nurgül Gün Güney'in 10 yıl boyunca yaptığı eserlerinden oluşan 'Kıvrımlar' sergisi Plus Gallery'de Antalyalı sanatseverlerle buluştu. Sanatçının 24 eserinin sergilendiği organizasyona katılan sanatseverler eserlere tam not verdi. 2013 yılında ilk sergisini İstanbul, ikincisini ise Ankara'da açtığını belirten ressam Nurgül Gün Güney, "Bu sergim Kıvrımlar'ın üçüncü sergisi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimin diğerler iki sergimin genişletilmiş versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Burada son dönemde yaptığım daha renkli eserlere de yer verdim ve Antalyalı sanatseverlerle bir arada olmaktan çok mutluyum" dedi.
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Kıvrımlar’a tam not
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