Müzik coşkusuna devam

BUGÜN NELER OLDU

'TERRACITY Kültür ve Sanat Buluşmaları' ile alışverişi eğlenceli, hale getiren Terra- City AVM'nin müzik dinletisi büyük ilgi görüyor. TerraCity'de canlı performans yapan 5 kişilik orkestra, alkışlarla tempo tutan ziyaretçilere pop, klasik, jazz tarzı günün ve dünün sevilen şarkılarını seslendiriyor. Klasik müzikten günümüzün popüler eserlerine, herkese hitap eden ve her tarzda müzik dinletisi gerçekleştiren orkestranın dinletisine TerraCity Alışiveriş Merkezi'nin yabancı konukları da alkışlarla katılıyor.