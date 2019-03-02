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SABAH Akdeniz yazdı o çöpler temizlendi

Muratpaşa ilçesindeki Bayındır Mahallesi’nde çöpler temizlendi. Mahalleli SABAH Akdeniz’e teşekkür etti

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019
SABAH Akdeniz yazdı o çöpler temizlendi
ANTALYA'DA Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde Salı Pazarı'nın yer aldığı 324 sokakta yaşanan çöp sorunu, SABAH Akdeniz'de yer alan haber sonrası giderildi. Haberin ardından belediye ekipleri çöplrin atıldığı alanı temizlendi. Ardından bu alana da kum döküldü.

İYİ Kİ SABAH AKDENİZ VAR
Konu 'CHP Belediyeciliği yine sınıfta kaldı" başlığıyla gündeme gelmişti. Bayındır Mahallesi sakinleri, alanın uzun süredir bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Mahalleli, "SABAH Akdeniz olmasaydı biz bu çöpü ve kokuyu aylarca çekecektik. Sizin haber çıktığı gün belediye ekipmeri gelip temizledi. İyi ki siz varsınız " diyerek olumlu tepkilerini dile getirip teşekkür etti.
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SABAH Akdeniz yazdı o çöpler temizlendi
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