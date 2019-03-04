Alanya’da 82 proje açıklandı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel, projelerini tanıttı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında 82 proje ilk kez vatandaşlara sunuldu. Adem Murat Yücel, "Kentimizi il olma hayaline yaklaştıracak 82 projemizi Alanya'mıza armağan ediyoruz. Sizlere kesintisiz ve sadeleşmiş modern bir şehir merkezi vaat ediyoruz. Mamadı bölgemize Botanik Park, Oba Mahallemize Masal Kahramanları parkı, Kızılalan'da 140 dönümlük alana Macera Parkı'mızı yapıyoruz" dedi.Projeleri 5 yıl sonrası için değil, Alanya'yı en az 50 yıl sonrasına taşıyacak bir ileri görüşlülükle hazırladıklarını vurgulayan Yücel, Alanya'nın Master planlarını hazırlamaya başladıklarını, bu planlara göre Alanya'nın geleceğini yeniden şekillendireceklerini vurguladı. Yücel, "Kentsel dönüşüm uygulamalarımızla şehri etap etap yeniden kuracağız. Eğlence merkezlerini tek bir bölgede toplayıp, sahil bandını vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanı olarak yeniden düzenleyeceğiz. Yaya ve bisiklet öncelikli bir kent gayesiyle prestij caddeler oluşturarak şehrimizin değerine değer katacağız" ifadelerini kullandı. Toplantıya MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın yanı sıra oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de törene katıldı.