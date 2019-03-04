Antalya fetih için yürüdü

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Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlama coşkusu, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleşen 'Fetih Yürüyüşü' ile zirve yaptı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Fetih Yürüyüşü'ne Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Ayberk Pekcan, Celal Al ve çok sayıda kişi katıldı. Engin Altan Düzyatan başta olmak üzere Diriliş Ertuğrul dizi oyuncularına halkın ilgisi yoğun oldu.Eşi Sevim Karaoğlu ile yürüyüşe katılan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam yurdu olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Tarihimizi ecdadımızı dedemizi köklerimizi unutursak yok oluruz. En büyük yok oluş unutmaktır. Bu topraklarda kıyamete kadar var olmak için tarihimizi bilmek ecdadımıza saygı duymak zorundayız" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri fetih etkinliğinin, tarihi gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Türel, "Tarihimizi anlatırsak onu altınlaştırır geleceğe miras bırakırız. Sizler bu mirasa sahip çıkmak için bugün buradasınız" dedi. Türel'e yürüyüşte eşi Ebru Türel de eşlik etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından Türk Hava Kurumu'nun akrobasi takımı Solo Türk gösteri yaptı.