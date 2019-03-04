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‘Araç mezarlığı’ değil sanki döviz çöplüğü

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce aracın yediemin otoparklarında adeta çürümeye terk edilmesi tepki çekiyor

Giriş Tarihi: 4.3.2019
‘Araç mezarlığı’ değil sanki döviz çöplüğü
ANTALYA'DA eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler aldığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.

4 BİN 600 ARAÇ VAR
34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 500 otomobil 2 bine yakın motosikletin olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi. Topcu, "Bu araçların bu kadar uzun süre buralarda kalmasının nedeni icra iflas kanunundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor. Kanunda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yakalama haczi koyan kişinin, aracın 6 ay içerisinde satışının yapılmasından da sorumlu olması lazım. Elimizde 14-15 yıldır bekleyen araçlar var" dedi.

DÖVİZ BOŞA GİDİYOR
Otomobil ve motosikletlerin uzun süre otoparklarda kaderlerine terk edilmesinin ülke ekonomisine ciddi sıkıntı verdiğinin altını çizen Topcu, "Bu araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor. 6 ay içerisinde satılmış olsa bir katma değer sağlayacak. Burada bekleyince çürümeye terk ediliyor. Burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü" diye konuştu.

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‘Araç mezarlığı’ değil sanki döviz çöplüğü
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