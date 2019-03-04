Ay-Yıldızlı forma için Gine’yi yine reddetti

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NTALYASPOR'DA gösterdiği performansla dikkat çeken Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifi bir kez daha reddetti. Kırmızı-beyazlı takımın Türk anne ile Gineli babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen oyuncusu 24 yaşındaki Nazım Sangare, daha önce de Türkiye için oynamak istediğini açıklamıştı.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Çocukluğunu Köln'de Türk mahallesinde geçiren Nazım Sangare, Türkçe konuşulan bir evde ve Türk gelenekleriyle büyüdüğünü anlatmış ve "Kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum"
demişti. Antalyaspor'da defansın sağında görev yapmasına karşın Ankaragücü karşısında 30'uncu dakikada takımının golünü atan isim olan Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra kıvırcık uzun saçları ve sempatik tavırlarıyla da taraftarın gönlünü kazandı.