Ay-Yıldızlı forma için Gine’yi yine reddetti

BUGÜN NELER OLDU

NTALYASPOR'DA gösterdiği performansla dikkat çeken Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifi bir kez daha reddetti. Kırmızı-beyazlı takımınTARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDUÇocukluğunu Köln'de Türk mahallesinde geçiren Nazım Sangare, Türkçe konuşulan bir evde ve Türk gelenekleriyle büyüdüğünü anlatmış vedemişti. Antalyaspor'da defansın sağında görev yapmasına karşın Ankaragücü karşısında 30'uncu dakikada takımının golünü atan isim olan Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra kıvırcık uzun saçları ve sempatik tavırlarıyla da taraftarın gönlünü kazandı.