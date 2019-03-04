Demokratlar yollarını ayırdı

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ANTALYA'DA Anavatan Partisi'nin son İl Başkanı, Demokrat Parti Eski Merkez Karar Kurulu Üyesi Bekir Servet Ünal'ın açıklaması Antalya gündemine bomba gibi düştü. Ünal, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ile yollarının kesin olarak ayrıldığını duyurdu. KİBİR İDDİASI GELDİ2017 Temmuz ayından beri Böcek'in adaylığına destek amacıyla 'Merkez Sağ' çalışmalarını koordine ettiğini anlatan Ünal, "Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleştikten sonra tavırlarında olumsuz yönde değişmeler oldu. Merkez Sağ kökenli siyasetçilere karşı garip bir tutum takınmaya başladı. En ufak bir talebi olmayan bu insanların telefonlarına çıkmayan, kırıp dökmeye, yok saymaya başlayan Sayın Böcek, daha şimdiden 'seçimi aldım' yanılgısına düşerek anlam veremediğim bir kibre bürünmüştür" dedi.Bekir Servet Ünal, "ikinci bir 'Akaydın Hoca' vakasına neden olacak bu ekibin içerisinde yer almamızın doğru olmadığını düşünmeye başladım. 'HDP ile pazarlık' süreci ben ve arkadaşlarım için bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi. Ünal, merkez sağda birlikte siyaset yaptığı isimlerle Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e destek vereceklerini sözlerine ekledi.