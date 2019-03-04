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Egaleye iki maç

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Egaleye iki maç
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, en fazla maç kazandığı ikinci sezonu yaşıyor. Bu sezon kırmızı beyazlı takım başında dokuz Süper Lig galibiyeti alan Korkmaz, Karabükspor'da 11 galibiyet elde etmişti. Korkmaz, ligde kalan maçlarda 2 galibiyet alması halinde kendi rekorunu egale edecek. Tecrübeli çalıştırıcı, milli maç öncesindeki son iki karşılaşmada bu rekoru egale etmeyi planlıyor. Korkmaz, bu iki maçta en az 4 puan hedefi koydu. Süper Lig'in ilk 23 haftasında yüzde 42 topla oynama oranıyla topa en az sahip olan Antalyaspor, Ankaragücü karşısında ise yüzde 56.3 oran ile topun sahibi olan takımdı. Kaleye en az şut çeken takımlardan olan Antalyaspor, Ankaragücü maçında bu istatistiği de değiştirdi. Maçta 17 kez kaleyi yoklayan Antalyaspor'un 5 şutu kaleyi buldu. Antalyaspor, bu olumlu istatistiğe karşın maçta 4-2 mağlubiyet aldı.
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Egaleye iki maç
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