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Geleceğin teknolojileri yarışacak

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Geleceğin teknolojileri yarışacak
ANTALYA Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilecek 'Mucit Fikirler, Geleceğin Makinaları' projesine başvurular başladı. Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) katkılarıyla düzenlenen yarışmada, teknik lise öğrencileri yarışacak. Yarışmaya, Antalya'nın 5 merkez ilçesindeki 13 teknik meslek lisesinde eğitim gören 10 bin 200 öğrenci katılabilecek. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, yarışmanın temel amacının bilimi sevdirmek ve araştırma alışkanlıkları kazandırmak olduğunu vurguladı. Hamamcıoğlu, endüstriyel alanda farkındalık yaratmak istediklerini vurguladı.
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