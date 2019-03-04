Nakille hayata bağlanacak

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Antalya'da 4 yıldır canlı vericiden karaciğer nakli bekleyen ve bu sürede eski eşi tarafından küçük kızı için açılan velayet davasıyla şok üstüne şok yaşayan Pınar Turgut için uygun donör bulundu. 4 yıl önce evlenen 33 yaşındaki Pınar Turgut'un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından karaciğer damar tıkanması teşhisi konulan Turgut, karaciğer nakli için sıraya alındı.Kızı M.B.S. 2.5 yaşına geldiğindeyse onun tip 1 diyabet hastalığına yakalandığını öğrenen Turgut ikinci kez yıkıldı. Turgut'a üçüncü darbe ise boşandığı eşinin velayet davası açması oldu. Hastalığı nedeniyle çocuğuyla ilgilenemeyeceğini iddia eden eski eşi, velayetin kendisine verilmesini istedi. Pınar Turgut'a müjdeli haber ise bu darbelerin üzerine geldi.Genç kadının durumunu sosyal medya üzerinden gören U.Ç. isimli bir vatandaş, hastaneye giderek nakil için başvuruda bulundu. Hem tetkikler, hem de etik kurulundan olumlu sonuç çıkması üzerine Turgut sevince boğuldu. Çarşamba günü ameliyata girecek olan Pınar Turgut, "Kızımla birlikte parkta nefesim kesilmeden oynayabileceğim. Kızımın her anlamda hayatında olacağım. Kızıma bakmaya engel teşkil edecek bir sorunum olmayacak" dedi.