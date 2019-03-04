Psikolojik avantaj Alanya’da

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyaspor, bugün Manisa deplasmanında Akhisarspor ile karşılaşıyor. İki takım arasında son üç karşılaşmayı da Alanyaspor galip ayrıldı.Akhisarspor ayrıca ligde son 8 maçtır da kazanamıyor.Maçta özellikle son 15 dakikalık periyot Alanyaspor için kritik önem taşıyor.Aytemiz Alanyaspor'un en önemli silahlarının başında Junior Fernandes geliyor. Fernandes, Akhisarspor'a karşı forma giydiği dört lig maçında dört gol attı. Bir diğer kritik isim ise Süper Lig'de çıktığı son beş maçta altı gol atan Papiss Cisse. Akhisarspor'da özellikle hücum bölgesinde en fazla isabetli pas atan Josue'ye dikkat edilmesi gerekiyor. Josue, takımının son üç golünde de 1 gol ve 2 asist ile katkı yapan isim oldu.AYTEMİZ Alanyaspor'un başına geçtikten sonra adeta takımı yeniden dirilten Sergen Yalçın'la ilgili Beşiktaş iddiaları turuncu-yeşilli takımda sinirleri bozdu. Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşması sonrası, hoca adaylarında Sergen Yalçın isminin konuşulmasına en büyük tepki, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan geldi.Lig bitimine kadar Sergen Yalçın'ın kesinlikle takımın başında olacağının altını çizen Hasan Çavuşoğlu, sezon sonunda da başarılı çalışıtırıcı ile devam etmek istediklerini vurguladı. Genç teknik adam ile sözleşme imzalarken sezon sonunda yeniden değerlendirmede bulunma konusunda anlaştıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, şu an ligi iyi noktada tamamlamak konusuna odaklandıklarının altını çizdi. Çavuşoğlu, "Sadece maçları düşünmek istiyoruz. Sergen Yalçın''a ve takımımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu.Turuncu-yeşilli takımın performansı bu sezon adeta Sergen öncesi ve Sergen sonrası diye ikiye ayrılıyor. Sergen Yalçın, takımın başına geçtikten sonra Aytemiz Alanyaspor, 11 Süper Lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 19 puan aldı. Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın öncesi ise 12 haftada sadece 12 puan toplayabilmişti.