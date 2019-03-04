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Runatolia heyecanı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Runatolia heyecanı
FETİH kutlamaları kapsamında bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu yapıldı. Antalya Kültür Parkı önünden başlayan yarışlara, 49 ülkeden 10 bin kişi katıldı. Profesyonel sporcuların da yer aldığıkoşuyu çok sayıda sporsever izledi. Fetih Koşusu'nu erkeklerde Murat Kurtak, kadınlarda Elena Nurgaliyeva kazandı. Emekleme yarışmasında ise bebekler kıyasıya mücadele etti. 'Baby Run' yarışmasına toplam 20 bebek katıldı. Bebekler ve ebeveynlerin heyecanı ise renkli görüntüler oluşturdu.
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Runatolia heyecanı
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