2 bin kanserli taramaya takıldı

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ANTALYA'DA erken teşhis ve tarama programları sayesinde 2018 yılında 2 bin 87 kanser vakası tespit edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bu hastaların hızlıca ikinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumlarına sevk edildiğini söyledi. Hülür, "Kanser tarama programlarını yürüten en iyi illerden biriyiz. Bu programlar sayesinde pek çok kişiyi erken evre yakalama şansını buldu" dedi.Erken teşhis edildiği takdirde kanserden ölümlerin yüzde 30-50'sinin önlenebileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Hülür, sahadaki ekiplerin halkın kanser farkındalığını arttırmak amacıyla ciddi çalışmalar yaptığını kaydetti. Vatandaşları kanser tarama içi aile hekimlerine müracaat etmeye çağıran Hülür, erkeklerde en sık akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme kanseri görüldüğünü belirtti.