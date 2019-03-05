Amatörler doludizgin

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta Kepez Belediyespor, ligin 20. haftasında Hasan Doğan Stadyumu'nda, Kale Belediyespor'u konuk etti. Her iki takım maç sonuna kadar etkin bir oyun sergiledi. Kepez Belediyespor maçı 4-2 kazandı.Antalya 1. Amatör'den, Süper Amatör'e çıkacak üçüncü takımı belirleyecek olan play off'un ikinci hafta maçında Demre Belediyespor ile Kadriyespor 0- 0 berabere kaldı. Bu sonuçla Demre Belediyespor iki maçta 4 puana ulaştı. Kadriyespor ise bir puanda kalarak Antalya Süper Amatör'e yükselme umudunu yitirdi. Demre Belediyespor gelecek hafta sonu oynayacağı Zeytinköyspor maçını kazanırsa Antalya Süper Amatör'e yükselecek.Korkuteli Belediyespor ise kendi sahasında konuk ettiği Beymelek Belediyespor'u 4-0 yenerek tırmanışını sürdürdü. Korkuteli Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 27'ye çıkartırken, Beymelek Belediyespor 18 puanda kaldı.FINIKE Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Muratpaşa Belediyespor'u 4-2 yenerek, haftalardır süren kötü gidişe 'dur' dedi. Bu sonuçla Finike Belediyespor puanını 24'e çıkararak grupta 7. sıraya yükseldi. Muratpaşa Belediyespor ise 25 puanla grupta 6. sırada yer aldı. Muratpaşa Belediyespor'dan Eray Engin ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.SÜPER Amatör'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Kınıkspor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor'a 1-0 yenilerek üçüncü sıraya düştü. Maçın 64. dakikasında rakibine sert giren Kınıksporlu Savaş, kırmızı kart gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor puanını 40'a çıkararak maç fazlasıyla grupta ikinci sıraya yükseldi. Kınıkspor ise 39 puanda kalarak ilk kez üçüncü sıraya düştü ve ilk ikiye girme yolunda büyük bir yara aldı.