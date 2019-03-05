Çamur bile durduramadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi. Velo Alanya tarafından düzenlenen dağ bisikleti yarışları serisinin son yarışı İncekum'da Orman Kampı'nın karşısındaki araştırma istasyonu içerisinde yapıldı. Yarışta 7 kategoride, 16 ülkeden 130 sporcu ter döktü. Yoğun yağmur altında gerçekleşen yarışta elit erkekler kategorisinde Yunan Sporcu Dimitrios Antonıadıs, elit kadınlar kategorisinde Slovak Janka Keseg Stevkova, genç erkekler kategorisinde Ukraynalı Hennadi Moıseıev, genç kadınlar kategorisinde Azize Bekar, yıldız erkekler kategorisinde Meriç Günay, yıldız kadınlar kategorisinde Sırma Nur Aydın, master erkekler kategorisinde ise Rumen sporcu Nicolae- Razvan Juganaru ipi önde göğüsleyen isimler oldu.