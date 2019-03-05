Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çınarlar fidanlarla el ele verdi

Çınarlar fidanlarla el ele verdi

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Çınarlar fidanlarla el ele verdi
ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Yeşilyayla İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 'Çınarlar Fidanlarla El Ele' projesiyle Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan mahalle sakinlerini ziyaret ediyorlar. Küçük hediyelerle yalnız yaşayan yaşlıların kapılarını çalan öğrenciler onlarla sohbetler edip herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Okul Müdürü Ramazan Kerem Dayıoğlu, "Bu projeyle günden güne unutulmaya başlayan, büyüklerimizi ziyaret etmenin önemini öğrencilerimize anlattık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çınarlar fidanlarla el ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN