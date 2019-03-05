Çınarlar fidanlarla el ele verdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi Yeşilyayla İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 'Çınarlar Fidanlarla El Ele' projesiyle Yeşilyayla Mahallesi'nde bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan mahalle sakinlerini ziyaret ediyorlar. Küçük hediyelerle yalnız yaşayan yaşlıların kapılarını çalan öğrenciler onlarla sohbetler edip herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Okul Müdürü Ramazan Kerem Dayıoğlu, "Bu projeyle günden güne unutulmaya başlayan, büyüklerimizi ziyaret etmenin önemini öğrencilerimize anlattık" dedi.