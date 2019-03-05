Deplasman tarifesi farklı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanış maçında Antalyaspor, İstanbul'da Galatasaray'ın konuğu olacak. Geçtiğimiz haftayı kendi evindeile BŞB. Erzurumspor karşısında 1 puana razı olup lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele, üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Galatasaray'ın şampiyonluk için son şanslarından biri olarak değerlendirilen müsabaka öncesidikkat çekiyor.Antalyaspor'un bu sezon elde ettiği 9 galibiyetin 6'sını rakip sahalarda yakalamış olması nedeniyle kırmızı- beyazlılar ev sahibi ekipler için korkulu rüya olarak değerlendiriliyor. Bu sezon Beşiktaş, Ankaragücü, Bursaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve son olarak Sivasspor'u deplasmanda mağlup eden Antalyaspor, aynı başarıyı Galatasaray karşısında da elde etmek istiyor. Antalyaspor aynı zamanda 9 yıllık hasretine de son vermenin planlarını yapıyor. Galatasaray karşısında son olarak İstanbul'da 8 Mayıs 2010 tarihinde 2- 1 kazanan kırmızı-beyazlılar o tarihten sonra oynanan 8 maçta 4 beraberlik 4 yenilgi elde etti.Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı. Cuma günü oynanan Ankaragücü karşılaşmasının ardından futbolcularına 2 günlük izin veren teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına haftanın ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde dün akşam yaptırdı. Kırmızıbeyazlılarda, Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Tarık Çamdal ile sarı kart cezalısı Nazım Sangare de takımdaki yerlerini alamayacak. İyileşen Celustka'nın ise bu maçta forma giyebileceği belirtiliyor.