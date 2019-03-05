Ekonomide işler yolunda

BUGÜN NELER OLDU

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Burdur'da iş dünyasıyla buluştu. Öğretmenevindeki toplantıya Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile iş insanları katıldı.10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerine yapılan büyük operasyonun hızlı bir şekilde bertaraf edildiğini aktaran Nurettin Nebati, "Türkiye atmış olduğu bu adımlar çerçevesinde yılsonunda elde etmiş olduğu başarıyı 2019, 2020 ve 2021'le ilgili hedeflerini gerçekleştireceğine ilişkin önemli bir mesaj vermiş oldu. Emin olun yıl sonu itibariyle açıklanmış olan hedeflerimizi fersah fersah geçeceğiz" dedi.