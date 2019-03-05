En ‘baba’ acı

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Antalya'da iki gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Tayfun A. ölü bulundu Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya hesaplarından kayıp oğlu Tayfun A. için ilan yayınlayan baba Osman A. oğlunu aramak için sokak sokak gezmeye başladı.Halk arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi ve çevresini gezen Osman A., oğlunun otomobilini Kızılarık Mahallesi'nde boş bir arazide, oğlunu ise sürücü koltuğunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tayfun A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis otomobilin içerisinde ve çevresinde incelemede bulundu. Ailesinin Tayfun A.'nın kaybolduğu gün, uyuşturucu tedavisinde kullanılan, deri altına yerleştirilen çip satın aldığı öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tayfun A.'nın ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.