Gazi eşine Finike’de lokal sözü

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarına mahalle buluşmaları ile devam ediyor. Sahilkent Kum Mahallesi'nde site toplantısında, 2.5 ay önce hayatını kaybeden Gazi Nevzat Erbaş'ın eşinin, Dülgeroğlu'ndan isteği herkesi duygulandırdı.Gazi Erbaş'ın eşi, Dülgeroğlu'ndan Finike'ye 'Gaziler Lokali' yapılmasını istedi. Nail Dülgeroğlu, "Gaziler bizim için çok kıymetlidir. Sizin bu isteğiniz bizim için emirdir. Göreve gelirsem buradan size söz veriyorum, Finike'ye bir tane Gaziler Lokali yapacağım ve adını da Gazi Nevzat Erbaş Lokali koyacağım" açıklamasında bulundu. Nail Dülgeroğlu'nun bu sözlerinden sonra gazi eşi gözyaşlarını tutamadı. Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında Finike İç Anadolu Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret etti.