Gönül kapıları açıldı

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Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 'Kapıları tıkladık gönülleri aldık' sloganı ile 'Okulumuzun Komşusu' projesine imza attılar. Bin kişinin üzerinde öğrencisi olan okulun öğrencileri danışman öğretmenleri ile birlikte yakın komşuları ziyaret eden öğrenciler, onlara hazırladıkları kahve ve çikolataları hediye ediyorlar.Okulun çevresindeki tüm evleri kapı kapı ziyaret eden öğrenciler, "Nasıl evlerimizin çevresindeki komşularımızın bizim üzerimizde hakları varsa sizlerin de üzerimizde haklarınız var. Zil sesi veya her hangi hata ile yaptığımız bir davranış sizleri rahatsız etmiş olabilir. Bunları ufak da olsa telafi edebilmek için sizleri ziyaret etmek ve bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır düşüncesi ile sizlere kahve ikram etmek istedik" dedi. Komşular karşılarında öğrencileri görünce mutluluklarını ifade ediyor.PROJE Danışman Öğretmeni Hava Ulusoy, "Komşuları ile barışık, komşu hakkına karşılıklı saygı ile yaklaşan bir ortam oluşturma düşüncesi fikrimizin çıkış noktası oldu. Hepimiz için de ibret olacak hikayelerle karşılaştık. Komşularımız arasında hiç kapısı çalınmayan yaşlı teyzelerimiz varmış, gözyaşları içerisinde sarıldılar kızlarımıza, evlerine davet ettiler. Bundan sonra özellikle bayram gibi özel günlerde kapılarını tıklatacağımız komşularımız oldu" dedi. Okul Müdürü Necip Dal da öğrencilerini duyarlılıkları için tebrik etti.